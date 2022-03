Lega, Salvini lancia la federazione di centrodestra e apre ai moderati

Dentro la lista civici, autonomisti e centristi.

ROMA – Mossa a sorpresa della Lega: Salvini lancia la federazione di centrodestra. Di questo si è discusso in occasione del consiglio federale del partito. “Prima l’Italia”. Il nome della lista richiama una scritta che campeggia da tempo sulle pagine social del Carroccio e dovrebbe comparire per la prima volta nelle schede elettorali alle prossime elezioni in Sicilia.

Un contenitore che terrebbe dentro: Lega, autonomisti, centristi e forze civiche. Il progetto ha subìto una accelerazione dopo i recenti contatti tra Salvini e Berlusconi alla festa del Cavaliere con Marta Fascina. “Sicuramente questa per me è la realizzazione di un processo messo in moto tre anni fa: l’idea di aprirsi al mondo moderato e civico”, commenta a Live Sicilia Nino Minardo.

“In Sicilia apriremo a numerosi amministratori locali e al mondo moderato e del civismo”, spiega il segretario regionale. La mossa del Capitano va letta all’interno della contesa aperta con Giorgia Meloni, “pesarsi” con una lista così composta in Sicilia sarà decisamente più semplice.