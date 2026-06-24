 Librino, il 30 giugno la Giornata delle Periferie con sport, cultura e inclusione
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Presentata la manifestazione “Tutti per Uno, Escluso Nessuno!”
VI Municipio
di
1 min di lettura

CATANIA – Sport, cultura, arte e musica per promuovere inclusione sociale e valorizzare le periferie urbane. È stata presentata nella sede della VI Municipalità la manifestazione “Tutti per Uno, Escluso Nessuno!”, in programma il 30 giugno a Librino, al Piazzale dell’Elefante in viale Bummacaro.

L’iniziativa si inserisce nella Giornata Nazionale delle Periferie Urbane e punta a trasformare il quartiere in un grande spazio di partecipazione con attività aperte a cittadini di tutte le età.

Nel corso della conferenza stampa è stato illustrato il programma dell’evento, che prevede sport, laboratori creativi, momenti culturali e spettacoli musicali. Tra le attività in programma anche dimostrazioni sportive, laboratori di ceramica e apicoltura, iniziative educative e progetti di biblioteca itinerante.

Prevista inoltre la realizzazione della “Maxi Torta dell’inclusione” e la partecipazione di associazioni, enti di formazione e realtà del territorio, con il coinvolgimento di operatori sociali e artisti.

L’iniziativa punta a promuovere il ruolo delle periferie come luoghi di crescita e coesione sociale, con particolare attenzione a persone fragili, famiglie e categorie vulnerabili.

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