A Librino, il vano caldaia utilizzato come deposito di moto rubate

L'irruzione della Polizia

CATANIA – È partito tutto dalla segnalazione di un solerte cittadino che aveva subito il furto della propria moto. Attraverso questa prima denuncia gli agenti della la Polizia di Stato sono riusciti ad individuare un deposito di moto rubate.

Il dispositivo satellitare installato sulla moto rubata, la localizzava in una zona nel quartiere di Librino.

Quattro moto rubate

Gli agenti della Volanti sono riusciti a scoprire l’esatta posizione del motociclo, trovato all’interno di un immobile fatiscente, chiuso da un cancello di ferro e assicurato da un lucchetto. La struttura, il cui proprietario non è stato individuato, non è risultata, peraltro, in regola con le disposizioni del testo unico sull’edilizia, poiché si trattava di un vano caldaia trasformato in un garage.

Una volta all’interno dei locali gli agenti hanno rinvenuto ben 4 motocicli, risultati oggetto di furto, del valore di mercato complessivo di oltre 45 mila euro. Le moto sono state tutte restituite ai proprietari che hanno mostrato sentimenti di gratitudine nei confronti dei poliziotti.

I controlli

Negli ultimi tre mesi, la Squadra Volanti della Questura di Catania, ha restituito ai legittimi proprietari ben 254 veicoli, provento di furto, per la maggior parte auto.

I rinvenimenti avvengono quasi sempre durante il controllo del territorio delle Volanti ed in alcuni casi su segnalazione dei cittadini che notano auto sospette parcheggiate vicino casa. Recentemente sono state individuate alcune autovetture oggetto di furto poiché fermate, per un normale accertamento, in occasione dei quotidiani posti di controllo effettuati dalle Volanti.