 L'Idf trasporta i 7 ostaggi liberati, le immagini del convoglio
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

L’Idf trasporta i 7 ostaggi liberati, le immagini del convoglio

1 min di lettura

L’Idf trasporta i 7 ostaggi liberati, le immagini del convoglio

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI