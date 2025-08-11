 L'incendio sulla nave Palermo-Napoli, Rubattino a destinazione in piena notte
L’incendio sulla nave Palermo-Napoli, Rubattino a destinazione in piena notte

Passeggeri sbarcati
I SOCCORSI
di
1 min di lettura

NAPOLI – Con alcune ore di ritardo rispetto al previsto, la motonave Raffaele Rubattino, partita da Palermo, è approdata a Napoli attorno alla mezzanotte. Subito dopo è iniziato lo sbarco dei 152 passeggeri e dei veicoli imbarcati nel capoluogo siciliano.

L’avaria della Rubattino

Il traghetto della compagnia Tirrenia ha subito un’avaria a 15 miglia dalla costa partenopea, quando un principio di incendio, subito domato dall’equipaggio, ha paralizzato i motori lasciando la nave alla deriva.

I soccorsi

Sono scattate le operazioni di soccorso, con la partenza da Napoli di due rimorchiatori che hanno trainato la Rubattino fino a destinazione.

