Incendio sulla nave Rubattino diretta a Napoli: lanciato il mayday

La capitaneria di porto sta coordinando le operazioni di soccorso

NAPOLI – Un incendio è scoppiato nella sala macchine della nave traghetto Raffaele Rubattino, che si trova attualmente a nord ovest dell’isola di Capri ad una quindicina di miglia dal porto di Napoli.

La nave, partita stamane da Palermo con passeggeri e veicoli a bordo, è alla deriva, non essendo in grado di navigare autonomamente.

Il capitano ha lanciato il mayday via radio e sono partite le operazioni di soccorso coordinate dalla Capitaneria di Porto di Napoli, che ha inviato sul posto due motovedette.

Dal porto di Napoli sono partiti due rimorchiatori per trainare a destinazione la nave Raffaele Rubattino.

La Capitaneria di porto ha chiesto alle navi in zona di avvicinarsi al Rubattino per prestare eventualmente assistenza. Nelle vicinanze della nave alla deriva intanto è arrivata un’altra nave traghetto, la GNV Auriga, anch’essa proveniente da Palermo.

Le fiamme sarebbero sotto controllo e non si segnalano feriti.

Nessun ferito

Non ci sono feriti a bordo. Lo conferma la Tirrenia, compagnia armatrice del traghetto.