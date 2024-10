Dolore e rabbia per la morte del 34enne

CATANIA – Una lunga sequela di incidenti che pare inarrestabile. L’ultimo, mortale, nel tardo pomeriggio di ieri ad Aci Sant’Antonio: una moto impatta con un mezzo pesante ed a perdere la vita è un 34enne, Bruno Barbagallo. Per lui, l’arrivo dei soccorsi si sono rivelati inutili. Le ferite riportate non gli hanno dato scampo.

Le indagini sull’accaduto sono affidate ai militari dell’Arma ed alla polizia municipale.

Le parole del sindaco

“Stasera siamo un paese lacerato dal dolore e dalla rabbia. Non possiamo fare altro che stringerci attorno allo strazio della famiglia. Addio Bruno”. È il post pubblicato ieri sera dal primo cittadino di Aci Sant’Antonio, Quintino Rocca che ha manifestato tutta la propria amarezza per l’ennesima tragedia della strada.

Il cordoglio dei social

“Che tristezza, una giovane vita, che finisce così, una famiglia spezzata, anche quando come me lo conoscevo di vista, ma come mamma, come nonna, mi metto nei panni di chi ha perso una figura così importante”. “Un altro angelo in cielo, proteggi il tuo bimbo… e dai conforto alla tua famiglia rip”. “Ciao Bruno…un altro pezzettino del mio cuore è andato…Proteggi tuo figlio”. “Mi dispiace tantissimo..Un dolore troppo grande per chi resta…Un abbraccio alla famiglia..Riposa in pace”.

Sono alcuni dei commenti sui social che accompagnano la scomparsa di Bruno. Un’altra vita spezzata in modo inaccettabile.