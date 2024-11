Lindt assume: le offerte di lavoro, come candidarsi e le figure richieste

Sono diverse le opportunità all'interno dell'azienda

La multinazionale Lindt propone offerte di lavoro rivolte a candidati anche senza esperienza, laureandi e laureati. La società cerca personale in Italia, con diverse offerte di lavoro attive in Lombardia, ma anche all’esterno, allargando l’orizzonte di opportunità a vari campi.

Lindt chiama: le figure richieste

La fortuna dell’opportunità che Lindt dà, consiste non solo nel poter dare offerte di lavoro a persone senza esperienza, ma anche nella varietà di figure di cui necessita di: manutentore elettrico, manutentore meccanico, business development manager, capo reparto, category management GDO, capo turno, sales analyst, activation specialist – trade marketing, credit analyst, trade activator – trade marketing.

Le offerte di lavoro Lindt fuori dall’Italia

Le assunzioni di Lindt all’estero sono numerosissime: le molteplici sedi fuori dall’Italia, consentono di poter andare a lavorare in Svizzera, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Polonia ed Australia. Per prendere visione delle offerte attive è necessario visitare i portali web dedicati alle carriere per ciascun Paese di riferimento, raggiungibili selezionando il paese di interesse nella pagina Lindt Chocolate.

Le opportunità per i giovani

La multinazionale è molto attenta nel concedere opportunità lavorative ai più giovani: offre ai giovani laureati l’opportunità di svolgere un percorso di formazione attraverso il Lindt International Trinee Program, uno stage utile per un graduale inserimento all’interno dell’azienda. Il percorso dura 18 mesi, i quali comprendono 6 mesi di lavoro presso uno specifico reparto, in modo tale da poter ampliare il proprio bagaglio tecnico oltre che di conoscenze teoriche.

Come candidarsi

Tutti coloro che sono interessati a lavorare presso Lindt, devono inviare la propria candidatura tramite la sezione dedicata interamente alle offerte di lavoro. L’area, che viene aggiornata di continuo, concerne le candidature in Italia ed anche quelle all’estero con i candidati che possono inserire il loro curriculum vitae nel database aziendale.

Consigli utili per cogliere le opportunità di lavoro

È consigliato, insieme al cv, allegare una lettera di presentazione che illustri non solo la qualifica, ma anche il perché ci si sente pronti a ricoprire quel determinato ruolo in società. La Lindt apprezza moltissimo la preparazione sull’azienda e la puntualità, senza dimenticare valori come l’onestà e la sincerità.

