Lite tra posteggiatori abusivi: un arresto per tentato omicidio

Corsa in ospedale per un colpo di bottiglia alla gola

CATANIA – Un posteggiatore abusivo di 35 anni, originario del Marocco, è stato arrestato dalla polizia Catania per tentato omicidio: è accusato di avere colpito, durante una lite, un connazionale suo ‘collega’ con una bottiglia di vetro procurandogli una profonda ferita da taglio al collo.

Secondo gli agenti di polizia, lo scontro sarebbe da collegare a un mancato accordo su chi dovesse esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo in piazza Turi Ferro.

La vittima, trasportata d’urgenza all’ospedale Cannizzaro, dopo essere stata medicata con dieci punti di sutura, ha fornito una descrizione dell’aggressore e lo ha poi riconosciuto, consentendone l’arresto.

La polizia ha poi accertato che il 35enne era destinatario di un ordine di carcerazione in esecuzione di una sentenza emessa dalla Corte d’appello di Firenze, divenuta definitiva lo scorso 20 settembre, per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio e portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.