Il loro rapporto sarebbe stato teso da un po'

BOVISIO MASCIAGO (MONZA BRIANZA) – Un litigo culminato con un omicidio. Si è verificato nella giornata di oggi, martedì 7 gennaio, a Bovisio Masciago, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. Protagonisti di una lite una donna di 33 anni ed il compagno della stessa, un uomo di 38 anni, Marco Magagna, che è stato colpito con una coltellata al petto.

La coppia viveva in un appartamento che si trova in via Tonale. Tra i due sarebbe esplosa una discussione. Il loro rapporto, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, sarebbe stato molto turbolento negli ultimi tempi. Non risulterebbero denunce.

La donna avrebbe preso un coltello e avrebbe colpito il compagno al petto. È stata lei a lanciare l’allarme e chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che costare il decesso della vittima.

Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno portato la 33enne in caserma dove è stata interrogata: la donna è accusata di omicidio.