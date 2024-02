Lividi sul corpo di Alexei Navalny: ancora mistero sulla sua morte

Dalla Germania prende piede l'ipotesi di un decesso prima di uno scambio che lo avrebbe liberato

Il corpo di Alexei Navalny presenta lividi che potrebbero essere stati provocati da un’azione di contenimento a causa di convulsioni e uno, in particolare, è compatibile con un massaggio cardiaco praticatogli nel tentativo di rianimarlo. A raccontarlo è un operatore del servizio ambulanze dell’ospedale di Salekhard, nella regione artica russa, il quale ha anche confermato che la salma si trova nell’obitorio di quel nosocomio, dove ieri alla madre e al suo avvocato era stato negato l’accesso dopo che qualcuno li aveva frettolosamente informati che il decesso era legato ad una “sindrome da morte improvvisa”. Dalla Germania intanto il giornale popolare Bild lancia l’ipotesi, senza tuttavia citare fonti dirette, che l’oppositore sia deceduto “forse poco prima di una sua possibile liberazione” nell’ambito di uno “scambio di detenuti” tra Usa, Russia e Germania.

La tesi di Bild, tutta da confermare, sarebbe in contrasto con la ricostruzione del team di Navalny, che ieri ha accusato apertamente le autorità di Mosca di avere commesso “un omicidio pianificato”. Mentre diversi leader occidentali hanno chiamato in causa direttamente Putin, come ha fatto nuovamente nelle ultime ore il presidente americano Joe Biden. L’ambasciatrice americana in Russia, Lynne Tracy, si è unita tra l’altro alle centinaia di russi che hanno deposto fiori in omaggio a Navalny davanti alla Lubyanka, l’ex sede del Kgb sovietico e ora dei servizi d’intelligence Fsb.