Locazioni brevi, le nuove regole: codice identificativo, a cosa serve

ROMA – Locazioni brevi, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Avviso, previsto dal decreto che disciplina gli affitti per finalità turistiche. Ecco cosa cambia.

Locazioni brevi, cosa cambia

Per le locazioni brevi è stato pubblicato il decreto che dà il via al codice identificativo nazionale, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico del ministero del Turismo per l’assegnazione del Cin.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso.

