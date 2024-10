Luna Rossa, niente rimonta: Ineos Britannia vince la Louis Vuitton Cup

Il palermitano Bruni: "Momento duro per me e per il team"

Niente da fare per Luna Rossa, che non è riuscita a recuperare lo svantaggio di due regate su Ineos Britannia, vincitrice anche nell’undicesima sfida. Con il punteggio di 7-4, dunque, l’imbarcazione del Regno Unito è la vincitrice della Louis Vuitton Cup. In questo modo Ineos ha conquistato il diritto di sfidare Team New Zealand per la Coppa America.

“Ineos ha meritato di vincere, ma noi avevamo tutte le carte in regola per giocarci l’America’s Cup. Non siamo riusciti a portare a termine il lavoro che tutta la squadra aveva fatto in questi anni. Grazie a tutti, ragazzi. È un momento duro per me e per il team, ma Luna Rossa tornerà forte”. Commenta così, dopo la sconfitta, il palermitano Francesco Bruni, uno dei due timonieri della barca italiana.

“Brava Britannia, è stata protagonista di una serie fantastica – ha detto a sua volta James Spithill così come riporta ‘Ansa.it’ -. Luna Rossa è come una famiglia, è dura ma questo è lo sport. Ho costruito un rapporto umano con la squadra che va oltre i risultati. Il miglior team ha vinto”, ha concluso.