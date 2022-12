Lupo: “Bene la messa in sicurezza del sottopasso Villa Tasca”

Il consigliere comunale del Pd: "Restituito ai cittadini dopo anni di incuria"

1' DI LETTURA

PALERMO – “Dopo anni di incuria, finalmente, si restuisce alla cittadinanza, in particolare agli studenti e agli anziani, il sottopasso “Villa Tasca” di viale Regione siciliana, grazie all’intervento di pulizia straordinaria realizzato questa mattina dalla Rap”. Lo dice il consigliere comunale del Pd e vicepresidente della commissione Attività produttive del Comune di Palermo, Giuseppe Lupo, che questa mattina, insieme con i consiglieri Leonardo Canto e Dario Chinnici, ha incontrato il presidente Giuseppe De Vincenti e i consiglieri della quarta Circoscrizione, per concordare le modalità di intervento per il ripristino della fruibilità dei sottopassi di viale Regione siciliana ricadenti nel territorio della circoscrizione Cuba-Calatafimi.

“Il progetto di messa in sicurezza dei sottopassi di Viale Regione siciliana rappresenta certamente un passo in avanti nel processo di riqualificazione dell’area – continua Lupo- adesso verificheremo con gli assessorati competenti la possibilità di prevedere, con gradualità, la video sorveglianza, la manutenzione e la pulizia ordinaria”.