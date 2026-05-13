Lutto nel giornalismo: morto Dario Corallo, grafico e illustratore

Aveva 66 anni

PALERMO – Morto a Palermo, a 66 anni, Dario Corallo, tra i più grandi e talentuosi illustratori e grafici del panorama editoriale siciliano. Ha lavorato per tantissimi anni all’ufficio grafico del Giornale di Sicilia. Personaggio geniale, solare e dotato di quell’ironia che appartiene solo alle grandi intelligenze, Dario Corallo aveva sempre la soluzione giusta per dare quel tocco estetico in più al menabò.

Oltre al suo lavoro quotidiano in via Lincoln, nel corso della sua carriera ha curato impaginazioni, illustrazioni e vignette per diverse iniziative del mondo della cultura e dell’approfondimento. La notizia della sua scomparsa a 66 anni ha suscitato sgomento nel mondo del giornalismo e tra chi ha semplicemente avuto la fortuna di incontrarlo nel mondo dell’informazione, della grafica editoriale, nella vita.