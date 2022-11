Lutto nel mondo della sanità, si è spento Domenico Marasà

Era malato da tempo. Ha sempre lottato al fianco di chi opera nella sanità

PALERMO – Si è spento all’età di 66 anni Domenico Marasà, rappresentate della confederazione italiana per la tutela dei diritti in Sanità, portavoce del coordinamento intersindacale medicina specialistica di territorio (Cimest). Marasà per anni ha lottato contro una malattia.

Da sindacalista ha portato avanti tantissime battaglie ed era sempre al fianco di chi opera nella sanità ed in particolare della specialistica accreditata.

La notizia della scomparsa di Marasà è stata data dai colleghi e dagli amici che sui social hanno scritto tanti messaggi.

“Tutto il Centro Odontoiatrico si stringe commosso a Rosy ed ai familiari tutti. Un uomo, un medico, un sindacalista; un amico dal cuore grande che ha lottato tutta la vita, con disinteresse e passione, solo e soltanto per la Medicina del Territorio in Sicilia. Grazie Mimmo! Riposa in Pace”.

Le Esequie si svolgeranno martedì 22 alle ore 10.00, nella chiesa di Sant’Ernesto a Palermo.