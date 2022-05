Magi: “Interrogazione parlamentare per il piano di riequilibrio di Palermo”

“Sono presenti numeri non verificati e gravi violazioni del criterio di veridicità“

PALERMO – “Il piano di riequilibrio presentato dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e approvato dal consiglio comunale di Palermo lo scorso 31 gennaio contiene numeri non verificati. Per questo motivo presenterò un’interrogazione parlamentare al Ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, per chiedere che venga acceso un faro sulla veridicità dei dati”. Lo annuncia Riccardo Magi, Presidente e deputato di +Europa.

“Il piano di riequilibrio – prosegue Magi – presenta gravi violazioni del criterio di veridicità e del principio di prudenzialità. Il sindaco Orlando ha mentito ai suoi cittadini e la sua terribile amministrazione si concluderà con un buco di bilancio che ha cercato di nascondere in tutti i modi. Grazie però allo scrupoloso lavoro di Fabrizio Ferrandelli, candidato a sindaco di Palermo, la verità potrà ora venire fuori e i palermitani potranno finalmente avere un sindaco degno di rappresentarli”, conclude Magi.