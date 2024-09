Pioggia e vento forte, cade una luminaria ad Aci Sant’Antonio

Gli interventi dei Vigili del fuoco in tutto l'acese

CATANIA – Il maltempo ha colpito la provincia di Catania, soprattutto nell’acese, in cui si registrano diversi danni per il forte vento e per le piogge che si sono abbattute sulla zona. Ad Aci Sant’Antonio, il vento ha abbattuto una luminaria nella piazza principale del paese.

Maltempo nell’acese: gli interventi

Secondo quanto riferito dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco, sono dieci gli interventi di soccorso totali in corso nel pomeriggio del 5 settembre. I comuni più colpiti sono Aci Sant’Antonio, Pedara, Trecastagni, Nicolosi, Acireale.

A Riposto, il Nucleo Sommozzatori ha condotto un intervento per soccorrere un automobilista rimasto in panne sotto un cavalcavia allagato.