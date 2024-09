Maltempo, peschereccio di Scoglitti affonda: salvo l’equipaggio

Il "Maria Madre" soccorso dai vigili del fuoco

SCOGLITTI – Il peschereccio ‘Maria Madre’ è affondato all’alba di stamane nel porto di Scoglitti, frazione marinara di Vittoria (Ragusa), fortunatamente dopo che l’equipaggio lo aveva abbandonato in seguito ad un incidente: spinto dal vento, probabilmente ha urtato contro uno scoglio affiorante a circa 400 metri dal porto.

Il peschereccio si è poi adagiato su un fianco e si è inabissato, per fortuna in un punto con il fondale basso. Il ‘Maria Madre’ era uscito in mare ieri pomeriggio, unico tra i pescherecci della marineria locale e all’alba di stamane il comandante e l’equipaggio avevano deciso di rientrare in porto a causa del maltempo e del forte vento. Per recuperare l’imbarcazione sono intervenuti i vigili del fuoco. Dopo il recupero, si dovrà procedere alla riparazione.