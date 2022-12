Manovra, prevista manovra notturna per il voto alla Camera

Il testo arriva in aula tra le tensioni

Arriva, tra le tensioni, e solo in tarda serata la richiesta di fiducia del governo in Aula alla Camera.

Il voto, come stabilito dalla conferenza dei capigruppo, avrà inizio stasera alle 20.30 e le votazioni si svolgeranno a oltranza nel corso di una seduta notturna, fino al voto finale atteso entro le 6 della mattina del giorno 24. In base a quanto deciso, le dichiarazioni di voto avranno inizio a partire dalle 19.

L’ultimo scontro si è consumato sull’ emendamento da 450 milioni per i Comuni, che è stato stralciato per mancanza di coperture tra le proteste delle opposizioni. Quando i rilievi della Ragioneria sono arrivati, si è scoperto che le correzioni richieste vanno ben oltre e riguardano 44 punti della legge di Bilancio. Compresi il bonus per i diciottenni e lo smart working per i fragili.