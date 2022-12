Manovra, Sammartino rivendica i risultati per la Sicilia

"Grazie alla Lega 200 milioni per la Regione e 850mila euro per Lampedusa"

PALERMO – “Nel decreto Aiuti Quater, buone notizie per la Sicilia. Grazie all’impegno della Lega, sono previsti lo stanziamento di 200 milioni per il bilancio regionale e quello da 850 mila euro per aiutare Lampedusa a gestire gli sbarchi. Un primo segno tangibile dell’attenzione alla nostra Regione per il quale ringrazio il ministro all’Economia Giancarlo Giorgetti e il nostro leader Matteo Salvini”. Lo dichiara Luca Sammartino, vice presidente della Regione siciliana.

“Lo stanziamento da 200 milioni – prosegue Sammartino – rappresenta un primo passo che consentirà, in questa fase, l’avvio della macchina amministrativa che rischiava di essere messa in ginocchio dai noti e non ancora risolti problemi del bilancio e garantirà la continuità di alcuni servizi essenziali per i siciliani. Per Lampedusa, invece, oltre alla somma stanziata, è stata prevista una norma che consentirà al Comune di contare su più personale”. “Lo stesso approccio che adesso auspico di fronte alla questione cruciale, per la Sicilia, ereditata dal passato: quella che riguarda la spalmatura in dieci anni della somma evidenziata nel recente giudizio di parifica. L’assenza di un intervento in questa direzione non consentirebbe la chiusura entro l’anno dei documenti finanziari e rischierebbe di intaccare in modo drammatico l’impalcatura del bilancio regionale, senza alcuna responsabilità dell’esecutivo in carica”, conclude il vice presidente della Regione.