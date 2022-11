Maratona di Palermo, il 20 novembre al via la XXVII edizione

Circa 2000 atleti, provenienti dall’Italia e dall’estero, attraverseranno le strade e le piazze del capoluogo siciliano

6' DI LETTURA

PALERMO – Domenica 20 novembre si rinnova l’appuntamento con la Maratona di Palermo che quest’anno tocca le ventisette edizioni. La manifestazione, organizzata dall’ASD Media@, è stata presentata stamattina presso la sede Unicredit di Palermo. Dopo l’edizione della ripartenza dello scorso anno, quest’anno si attendevano numeri da record, che puntualmente sono arrivati. Circa 2000 gli atleti ai nastri di partenza (e le iscrizioni sono ancora aperte) suddivisi tra maratona e mezza. E poi, novità di quest’anno, le staffette: in tutto, trenta, ognuna composta da quattro podisti che si divideranno equamente i 42,195 km. Trenta le nazioni rappresentate: a Palermo arriveranno podisti da Gran Bretagna, Belgio, Francia, Lituania, Usa, Spagna, Serbia, Polonia, Ucraina, Ungheria, Danimarca, Svizzera, Svezia, Romania, Malta, Norvegia, Israele, Olanda, Argentina, Libano, Australia, Kenya, Marocco, solo per citare le più rappresentate. Cinquecento gli atleti che correranno la distanza regina, con un trend in crescita anno dopo anno.

Lo start verrà dato alle ore 8.30 da piazza Ruggero Settimo, dove è previsto anche l’arrivo. Un ritorno al recente passato per il percorsosviluppato su due giri identici, che toccheranno il cuore della città e il parco della Favorita: correndo tra storia e arte, la Maratona di Palermo si affaccerà sul Teatro Massimo, la Palazzina Cinese, villa Niscemi, Palazzo dei Normanni, Quattro Canti, San Domenico, la Cattedrale, un tour che racconta delle bellezze di una Palermo che il mondo ci invidia.

I Top della gara:

Sia al maschile che al femminile il parterre è targato Kenia. Tra gli uomini ci saranno il vincente e il piazzato della scorsa edizione della Maratona di Palermo, rispettivamente KIPTOO FREDRICK KIPKOSGEI e KIURA DENIS MUGENDI . Il primo quest’anno ha corso la Maratona di Varsavia in 2h19’18. KIURA, il più giovane del gruppo, si è piazzato quarto alla recente Torino City Marathon, che ha visto la vittoria del modicano Giuseppe Gerratana. In gara anche NJRU BONFACE FUNDI che si presenta con 62 minuti netti sulla distanza della mezza; a Palermo esordirà in maratona. Tra le donne a prenotare il successo è JEPTANUI JACKLINE prima alla recente Olioliva Run di Imperia sulla distanza dei 10 km e settima alla Maratonina Città di Arezzo. A fare da lepre all’atleta africana sarà un altro keniano NGETICH PHILIP KIJMAIO.

Sicilia in gara, “voglia” di mezza. Ci sarà il vincitore dello scorso anno della 21,097 chilometri Giorgio Giacalone, pronto a regalarsi un prestigioso bis. A dargli battaglia Soumalie Diakite, ventiduenne di origini somale, da sette anni a Palermo, già vincitore della maratonina di Terrasini e della 10 km che si è corsa lo scorso ottobre nell’ambito della International Palermo Half Marathon. Al femminile discorso aperto tra la mazarese Letizia Sucameli, la messinese Valentina Catania e la palermitana Barbara Romano e l’altofontina Maria La Barbera, quest’ultima terza assoluta nella distanza regina nell’edizione del 2019. Nella maratona ci sarà anche Maria Giangreco atleta master capace nel di vincere nel marzo di quest’anno, una edizione molto ventosa della Messina Marathon. Tra le siciliane, sicura protagonista nella distanza regina Simona Sorvillo, nel 2020 campionessa regionale di categoria.

IL PERCORSO

PARTENZA: VIA LIBERTA’- PIAZZA RUGGERO SETTIMO Ore 8.30

Piazza Ruggero Settimo- viale della Libertà -piazza Vittorio Veneto – via dell’Artigliere – viale Diana (ingresso Parco della Favorita)-viale Diana (direzione Mondello) – via Margherita di Savoia- (giro di boa 100 metri prima dell’ incrocio con via Mater Dolorosa) via Margherita di Savoia- viale Ercole-Palazzina Cinese-Cortile Niscemi-viale Niscemi- viale Ercole-viale Diana-via dell’Artigliere-piazza Vittorio Veneto- viale della Libertà- Piazza Ruggero Settimo – via Ruggero Settimo-via Cavour-via Roma-corso Vittotio Emanuele-piazza Villena-Porta Nuova – corso Calatafimi – piazza Indipendenza – ingresso Palazzo Reale (passaggio Interno ARS) – piazza del Parlamento – corso Vittorio Emanuele – piazza Villena (Quattro Canti) – via Maqueda – via Trieste – via Roma – via Cavour-via Ruggero Settimo-via E amari-via Isidoro la Lumia (Teatro Politeama)- via Filippo Turati – piazza Ruggero Settimo – Arrivo 21.097 Km- Percorso da ripetere due volte per completare la maratona.

Alla conferenza stampa della presentazione della Maratona di Palermo erano presenti, tra gli altri, Marcello Giacone (Capo di Gabinetto dell’ Assessorato regionale al turismo sport e spettacolo), Fabio Corsini dell’ufficio cerimoniale del Sindaco, Fabio Gioia in rappresentanza del Coni e vicepresidente della Confcommercio di Palermo, il Commissario della Polizia Municipale di Palermo Francesca Solofra, Nino Randazzo addetto stampa dell’ Asp Palermo, Adelaide Montaina in rappresentanza delle Pink Ambassador Fondazione Paolo Veronesi, Germano Bondì ( presidente Endass), Vincenzo Noto di Auto System.

LE DICHIARAZIONI

Salvatore Gebbia (patron della Maratona di Palermo): “Sapevo che quella di quest’anno sarebbe stata l’edizione più difficile. Ci siamo lasciati la pandemia alle spalle, ma le scorie nella vita di ogni giorno, così come nello sport, sono rimaste. Malgrado ciò Maratona di Palermo è viva e lo testimoniano i numeri di quest’anno, il record di maratoneti al via, la conferma della mezza distanza e la gara a staffette che è stata apprezzata. Abbiamo modificato il percorso, un ritorno al recente passato che valorizza ancora di più il patrimonio artistico culturale della nostra città. Adesso il testimone passa agli atleti e ai cittadini, buona maratona a tutti!”

Vincenzo Alaimo(Marketing & comunicazione – Maratona Palermo): “lo scorso anno parlavamo di ripartenza dopo lo stop forzato per il Covid, adesso possiamo affermare con decisione che questa edizione del 2022 si è fatta largo riproponendosi per la XXVII° volta tra lampi di guerra e crisi economico-sociale senza dubbio per la voglia dei runners di correrla, delle Istituzioni di patrocinarla, della città tutta e mi sia concesso sottolinearlo, della vicinanza di quelle Aziende che da anni tra gli appuntamenti importanti della loro agenda hanno scritto “Maratona di Palermo uguale Partnership. Il nostro obiettivo, che è anche un augurio, rimane sempre lo stesso: un futuro prossimo ricco di novità, soddisfazioni e contenuti apprezzabili da chi ama la Maratona di Palermo, quella di tutti noi legati allo sport e a questa straordinaria città”.

Salvatore Malandrino (Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia): “UniCredit , dal 2008 Main Sponsor della Maratona di Palermo, crede nell’importanza di essere partner di eventi che possono contribuire allo sviluppo e alla crescita del territorio ed è in questa direzione che va il nostro supporto alla Maratona di Palermo dal momento che riesce a valorizzare il legame tra sport, arte e cultura. Inoltre queste manifestazioni sportive sono importanti per l’economia di un territorio; questi eventi infatti sono in grado di creare valore anche attraverso l’incremento dei flussi turistici in periodi considerati di “bassa stagione”. Come già accade da diversi anni, saranno molti i dipendenti UniCredit che parteciperanno alla gara. Ed è per loro che ci sarà una gara nella gara: il primo arrivato in maglia UniCredit, si aggiudicherà il Trofeo Giuseppe Battaglia e Maurizio Fragale, in ricordo di due nostri colleghi prematuramente scomparsi ed entrambi appassionati di corsa”.

Sabrina Figuccia (Assessore allo sport, turismo, impianti sportivi e politiche giovanili): “Manifestazione importantissima per la nostra città, che racconta non soltanto un pezzo di storia, ma anche la passione di tantissimi atleti che ogni anno scendono in campo, oggi più che mai dopo la pandemia e quindi di crisi del mondo dello sport. Una manifestazione che raccoglie l’entusiasmo della città ma anche di nuovi flussi turistici, diventando così strumento di rilancio anche dell’economia attraverso il cosiddetto turismo sportivo come strumento di volano della città di Palermo”