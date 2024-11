Presentata la XXIX edizione della Maratona di Palermo: tutti i dettagli

Record di presenze, al via atleti provenienti da oltre 50 nazioni

PALERMO – Si annuncia un’edizione da record la numero ventinove della Maratona di Palermo. La manifestazione, in programma domenica 17 novembre e organizzata dall’ASD Media@, è stata presentata presso la sede Unicredit di Palermo.

Presenti, tra gli altri, di Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit Italia, Pippo Martino, capo di Gabinetto dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, Alessandro Anello, assessore al turismo e allo sport del Comune di Palermo, Salvatore Gebbia, direttore tecnico della Maratona di Palermo e Vincenzo Alaimo, responsabile Marketing e comunicazione della Maratona Palermo.

Intervento telefonico per il presidente della FIDAL Nazionale Stefano Mei, che ha voluto dare un segno tangibile della vicinanza della Federazione ad una manifestazione che grazie anche ai numeri di quest’anno e alla bellezza del percorso, “si sta ritagliando sempre più un posto di primo piano tra le maratona internazionali, in Italia ma anche in Europa”.

Maratona di Palermo, record di presenze

Poco più di 2300 gli atleti ai nastri di partenza tra maratona, mezza e staffette. Oltre 700 gli atleti che correranno la distanza dei 42,195 km. Praticamente sono raddoppiate le presenze nella distanza regina, rispetto all’edizione dello scorso anno. Aumentate, sempre rispetto alla passata edizione, anche le staffette (4×10,50 km) con 112 team al via. Lievitano anche coloro che correranno la mezza maratona saranno 1400.

Ma il dato che vale la pena sottolineare è il boom di atleti stranieri, certificato dalla presenza di oltre 50 nazioni al via. Da Polonia (103), Francia (93), Gran Bretagna (90), Belgio (43), Germania (37), Spagna (31), Stati Uniti (28), Austria (24), Svezia (23), il contingente più numeroso. A Palermo sono attesi anche podisti che arriveranno da Malesia, Russia, Olanda, Canada, Australia, Norvegia, Messico, Cina, Portogallo e Singapore, per citare alcune nazioni.

I dettagli della Maratona di Palermo

Lo start verrà dato alle ore 8.30 nei pressi di piazza Ruggero Settimo, dove è previsto anche l’arrivo. Due giri identici, che toccheranno il cuore della città e il parco della Favorita. Gli atleti che correranno la Maratona di Palermo, passeranno accanto al Teatro Massimo, alla Palazzina Cinese, attraverseranno l’atrio di Palazzo dei Normanni, i Quattro Canti, sfioreranno San Domenico e la Cattedrale.

Si immergeranno in un patrimonio culturale unico al mondo, con il suo itinerario arabo-normanno entrato a far parte nel 2015, del patrimonio dell’Unesco. Dallo scorso anno tra l’altro, la Maratona di Palermo ha ottenuto la Certificazione Ufficiale internazionale del percorso (che include anche la mezza maratona). L’evento palermitano, infatti, trova posto nel prestigioso World Athletics Global Calendar, marcando ancora di più il suo rango internazionale.

Partenza unica, al via ci saranno anche coloro che hanno scelto di correre la mezza maratona (un giro del percorso) e la staffetta (4×10.5 chilometri). Ventuno i Giudici Gara a garantire sulla regolarità dell’evento.

Il percorso della Maratona di Palermo

Questo il percorso della Maratona di Palermo: Viale della Libertà – piazza Vittorio Veneto – via dell’Artigliere – viale Diana (Ingresso Parco della Favorita) – via della Favorita dir. Fiera (giro di boa) viale Diana (dir. Mondello) – via Margherita di Savoia- (giro di boa 100 mt prima incrocio mater dolorosa) via Margherita di Savoia – viale Ercole – Palazzina Cinese – Cortile Niscemi – viale Niscemi- viale Ercole.

Poi ancora viale Diana – via dell’Artigliere – piazza Vittorio Veneto- viale della Libertà – piazza Ruggero Settimo – via Ruggero Settimo – via Cavour – via Roma – corso Vittorio Emanuele – piazza Villena (Quattro Canti) – Corso Vittorio Emanuele – Porta Nuova – corso Calatafimi – piazza Indipendenza – Ingresso Palazzo Reale (Passaggio Interno ARS) – piazza del Parlamento – corso Vittorio Emanuele – piazza Villena (Quattro Canti) – via Maqueda – via Trieste – via Roma – via Cavour.

Dunque via Ruggero Settimo – via E. Amari – via Panascia (Teatro Politeama) – via Filippo Turati- piazza Ruggero Settimo (arrivo). Un giro per completare la mezza maratona (21,097 km). Due giri per la maratona (42,195 km). Zona cambio Staffette – 1°/3° cambio Piazzale dei Matrimoni (parco della Favorita viale Ercole) – 2° cambio via Libertà Giardino Inglese. Tempo Massimo 5h30 Maratona—Tempo Massimo Mezza Maratona 2h40. Previste ovviamente anche limitazioni al traffico cittadino.

La gara dei top runner

Nella distanza della maratona la sfida sarà tutta in casa Kenia. Tra gli uomini i nomi sono quelli di MURITHI PETER WAHOME, con un personale di 2h09’40 del 2023, MASAI GILBERT, 2h11’59 nel 2021, KIMUTAI NICODEMUS KIPKURUI, 2h11’55 nel 2022. Il più giovane del gruppo è il 27enne WAITHIRA SIMON WANGI, 2h16’28 lo scorso anno, che farà da lepre per tre quarti di gara.

Tra gli italiani in gara da segnalare la presenza di Italo Giancaterina (Atletica Vomano) con un PB di 2h23’05. Anche tra le donne la sfida è tutta in casa Kenia. Favorite d’obbligo sono infatti JEPKORIR PERIS, con un personale di 2h35’17, e la trentenne CHERONO BEATRICE, al suo esordio nella distanza della maratona.

Tricolore in gara con l’italiana originaria del Perù DE LA CRUZ AGUIRRE LUZ NADINE, 2h52’36 lo scorso anno, THOMPSON JANE BETHANY con un personale di 2h59’03, IVANA DI MARTINO, GIORGIA ZOCCATELLI, LORELLA BUZZELLI e ANNALISA BOMBELLI. Il keniano NJERI SIMON KAMAU si occuperà di vivacizzare la gara facendo da pacer alle donne, per l’intera gara.

La Mezza Maratona si corre veloce

Tra gli uomini, ci sarà il vincitore degli ultimi due anni SOUMAILA DIAKITE, atleta del Mali che da circa dieci anni vive a Palermo. Diakite, 24 anni, corre con la canotta dell’ASD Universitas Palermo e punta non solo al tris di vittorie ma anche ad un crono di rilievo, vantando un PB di 1h06’20.

Al femminile pronostico tutto per FEDERICA CERNIGLIARO, di recente seconda italiana alla mezza maratona di Valencia con il crono di 1h15’54.

Titoli Tricolori Master alla Maratona di Palermo

Quest’anno la Maratona di Palermo sarà valida come campionato italiano individuale Master sulla distanza dei 42,195 km. Le maglie tricolore saranno assegnate ai vincitori di tutte le categorie Master, a partire dalla SM35 per gli uomini e dalla SF35 per le donne.

Palermo riceve il testimone da Verona, dove lo scorso anno, sempre nel mese di novembre, i titoli tricolori si assegnarono nell’ambito della Verona Run Marathon. 385 gli atleti iscritti al campionato italiano.