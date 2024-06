Mascali, la lite finisce nel sangue: accoltellato un quarantunenne

Indagano i carabinieri

MASCALI (CATANIA) – Una lite finita nel sangue. Con un 41enne che in queste ore lotta tra la vita e morte all’ospedale di Giarre.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione informale dei carabinieri un 40enne armato di un coltello si sarebbe scagliato contro la vittima ferendola gravemente tra il collo e il torace. Il fatto è accaduto in via Roma tra le ore 13 e le 13.30 di oggi. Il quarantenne è stato trasportato d’urgenza in ambulanza verso l’ospedale dopo l’allarme lanciato da diversi passanti.

L’aggressore è, invece, stato rintracciato all’interno della propria abitazione con i vestiti ancora sporchi del sangue della vittima: è stato bloccato e condotto in caserma per essere interrogato dai militari. Avrebbe inferto diverse coltellate al 41enne.

Ancora tutto da chiarire il movente di una lite barbara e cruenta: sul fatto proseguono le indagini dei militari della Compagnia di Giarre.