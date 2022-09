Mateju: “Questo Palermo ha un grande futuro, a Frosinone per vincere”

Le dichiarazioni del giocatore ceco dalla conferenza stampa di presentazione allo stadio "Renzo Barbera"

Parola ad Ales Mateju. Il terzino rosanero, uno dei nuovi innesti del mercato estivo del Palermo, si è presentato in conferenza stampa per parlare del suo approdo in rosanero e di questo inizio di campionato di Serie B.

“Ho fatto sei mesi a Venezia e durante l’estate mi sono allenato per tenermi in condizione. Tre settimane fa mi sono sentito con la società e mi ha chiamato il mister Corini, è stato tutto veloce e in un giorno sono venuto a Palermo”.

“Sappiamo tutti che qui c’è un grande futuro – ha affermato Mateju in merito alla squadra rosanero – è una grande società e una grande squadra con una storia importante. Ho lavorato con il mister tre anni fa, lo conosco e lui conosce me, secondo me possiamo lavorare bene quest’anno e spero anche i prossimi”.

OBIETTIVI E RUOLO

In una Serie B molto difficile il Palermo, fresca neopromossa, punta ad un campionato di consolidamento e su questo tema il terzino rosa prevede un grande futuro: “Difficile adesso dare obiettivi, dobbiamo guardare partita dopo partita e poi vediamo. Questa è una grande squadra, tutti i giocatori arrivati hanno grande esperienza ed è un bell’ambiente. Questa squadra ha un grande futuro”.

“Posso giocare a sinistra, a destra e in mezzo – continua il difensore ceco in merito al suo ruolo privilegiato in campo – dipende cosa serve alla squadra. Io voglio dare il massimo per questa squadra e giocherò dove il mister mi chiederà di farlo”.

SERIE B E FROSINONE

Mateju, dall’alto della sua esperienza in cadetteria, ha confermato come l’attuale Serie B sia un campionato di grande difficoltà: “Tutti sappiamo che questa Serie B è molto difficile, ci sono grandi squadre e grandi nomi. Ci sono almeno dieci squadre che vogliono andare in Serie A, vedremo cosa succederà”.

Uno sguardo, da parte del terzino del Palermo, anche sulla prossima sfida contro il Frosinone, gara che mostra ancora una ferita aperta per tutta la tifoseria rosanero: “Questa partita è importantissima per noi come per i tifosi, so cosa è successo anni fa. Daremo tutto in campo come sempre, guarderemo solo alla partita ma sappiamo quanto è sentita”.

ADATTAMENTO

Come detto anche dal tecnico Corini, per vedere il miglior Palermo servirà ancora tempo. La squadra è completamente rivoluzionata e i giocatori stanno lavorando per fare gruppo e migliorare la sintonia in campo: “Siamo arrivati in undici nuovi, è normale che le prime partite siano difficili ma dobbiamo giocare come contro il Genoa, tosti, compatti e possiamo vincere anche partite contro grandi squadre come i grifoni”.

“A Brescia tre anni fa è successa la stessa cosa con tanti giocatori nuovi – conclude Mateju – le prime partite sono state difficili ma dopo la partita proprio contro il Palermo è cambiato tutto. Secondo me dopo questa partita contro il Genoa può cambiare tutto, giocheremo a Frosinone per vincere”.