 Mattarella "La musica è il linguaggio universale che accompagna l'umanità"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Mattarella “La musica è il linguaggio universale che accompagna l’umanità”

1 min di lettura

Mattarella “La musica è il linguaggio universale che accompagna l’umanità”

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI