Matteo Messina Denaro, in tanti confermano di avere avuto incontri con il boss

Emergono le testimonianze di donne inconsapevoli della sua vera identità.

PALERMO – Diversi cittadini, anche palermitani, si stanno presentando dagli investigatori a raccontare di aver incontrato, conosciuto e, in alcuni casi, frequentato il boss Matteo Messina Denaro essendo ovviamente inconsapevoli della sua vera identità. C’è chi racconta di averlo visto alla clinica Maddalena, dove il 16 gennaio è stato arrestato, chi di aver fatto parte del gruppo di pazienti oncologici che con lui faceva la chemio.

Tra le segnalazioni c’è anche quella di una donna che ha raccontato di aver avuto una relazione di alcuni mesi con il capomafia precisando, però, di non essere stata a conoscenza della sua reale identità.

La donna, come gli altri testimoni, non sarebbero indagati. Sono, però, in corso controlli e verifiche sulle versioni raccontate agli investigatori.