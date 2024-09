Meloni “Precedente gravissimo, difendere i confini non è reato”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ incredibile che un Ministro della Repubblica Italiana rischi 6 anni di carcere per aver svolto il proprio lavoro difendendo i confini della Nazione, così come richiesto dal mandato ricevuto dai cittadini. Trasformare in un crimine il dovere di proteggere i confini italiani dall’immigrazione illegale è un precedente gravissimo. La mia totale solidarietà al Ministro Salvini”. Così su X il premier Giorgia Meloni, in merito al processo Open Arms.

