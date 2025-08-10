Messina, 15enne denuncia una violenza sessuale: indagini in corso

Ha raccontato cosa le è successo al medico dell'ospedale

MESSINA – Gli agenti della polizia di Stato indagano su una presunta violenza sessuale accaduta nella notte scorsa a Messina.

La vittima della violenza sarebbe una ragazza di 15 anni che stava trascorrendo il sabato sera con alcuni amici.

L’aggressione sarebbe avvenuta quando la 15enne è rimasta sola. La vicenda è stata denunciata da un familiare della giovane.

Le volanti della polizia giunte a piazza Cairoli hanno trovato la vittima visibilmente turbata, e un’ambulanza del 118 l’ha portata al pronto soccorso del Policlinico.

La 15enne ha raccontato cosa le sarebbe accaduto al medico di turno e dovrà essere sentita alla presenza di uno psicologo, ma intanto è stato attivato il codice rosso previsto per questo genere di reati ed avvertito il magistrato di turno.

Gli inquirenti stanno sentendo gli amici per ricostruire cosa è accaduto, hanno acquisito le loro testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza di piazza Cairoli.