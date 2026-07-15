 Messina, accoltella il fratello: arrestato per tentato omicidio
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Messina, ferisce il fratello con un coltello durante una lite: arrestato

TENTATO OMICIDIO MESSINA
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
La vittima, 45 anni, è ricoverata al Papardo e non è in pericolo di vita
CRONACA
di
1 min di lettura

MESSINA – Un uomo di 57 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito e ferito il fratello minore con un coltello da cucina.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri all’interno di un’abitazione del rione Matteotti, a Messina. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi.

Nel corso dell’aggressione, la vittima, 45 anni, è stata colpita al braccio e all’addome. Trasportata all’ospedale Papardo, è stata medicata e ricoverata a scopo precauzionale. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.

Leggi qui tutte le notizie di Messina
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI