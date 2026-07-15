La vittima, 45 anni, è ricoverata al Papardo e non è in pericolo di vita

MESSINA – Un uomo di 57 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito e ferito il fratello minore con un coltello da cucina.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri all’interno di un’abitazione del rione Matteotti, a Messina. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi.

Nel corso dell’aggressione, la vittima, 45 anni, è stata colpita al braccio e all’addome. Trasportata all’ospedale Papardo, è stata medicata e ricoverata a scopo precauzionale. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.