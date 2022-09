Messina, morto l’anziano investito sabato in via La Farina

Gian Claudio Caliri è deceduto al Policlinico della città dello Stretto

MESSINA – E’ morto al Policlinico di Messina Gian Claudio Caliri 87 anni travolto da un’auto sabato mattina in via La Farina a Messina. L’anziano stava attraversando la strada quando una Renault condotta da un 48enne di Messina lo ha centrato ed è scappato via.

Solo ieri sera il conducente si è costituito presentandosi alla caserma Di Maio della Polizia municipale, accompagnato dal suo avvocato di fiducia. All’uomo sono stati contestati i reati di lesioni personali stradali gravissime aggravate dalla fuga in incidente stradale con lesioni. Ma dopo il decesso dell’87enne, il reato del quale deve rispondere è quello di omicidio stradale