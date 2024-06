Meteo, allerta arancione in Emilia Romagna: gialla in altre regioni

L'elenco

Meteo, allerta arancione per il maltempo oggi in Emilia Romagna. Gialla in altre sette regioni: Veneto, Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria.

Meteo, allerta e afa

Allerta arancione e gialla al Nord, ma al Sud continua l’afa. Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia: “a fronte del grande caldo di questi giorni, che mette a rischio soprattutto soggetti fragili e anziani, come ministero abbiamo emesso una circolare che invita tutte le Regioni a mettere in campo tutte le azioni necessarie a protezione dei soggetti fragili”.

Natisone, restituito il corpo

Dopo 20 giorni il Natisone ha restituito il corpo di Cristian Molnar, l’ultimo disperso dopo la tragedia in cui il giovane e due amiche sono stati uccisi dalla piena del fiume.

Ieri una tempesta con vento forte e onde alte sul lago di Como ha messo in difficoltà 45 persone che erano su 12 barche: sono state tratte in salvo.

Meteo, gli aggiornamenti