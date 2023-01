Meteo, ancora caldo anomalo per alcuni giorni poi arriva la pioggia

Un ribaltone potrebbe portare verso l'autunno

Caldo anomalo fino a sabato, nebbie e smog in Pianura Padana, sole in montagna; e da domenica piogge per almeno due-tre giorni. Queste le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it.

“Da domenica 8 gennaio – spiega il meteorologo – un ribaltone meteo ci potrebbe portare verso l’autunno dopo aver assaporato un anticipo di primavera al Centro-Nord ed una quasi estate al Sud. Sono infatti previste piogge diffuse per almeno due-tre giorni, con neve sulle Alpi oltre i 900 metri e un rinforzo dei venti. Speriamo, dunque, che con il vento l’Epifania porti via tutto lo smog; in questo momento l’inquinamento è molto elevato in Pianura Padana ma anche nelle principali città del Centro e del Sud”.

Tedici lascia poche illusioni agli amanti del freddo, almeno per i prossimi 10-15 giorni. “Il freddo – aggiunge – è rientrato alla base: sceso dalle terre artiche russe, dopo aver attraversato da Est ad Ovest l’Europa centro settentrionale, è confluito nuovamente nel Vortice Polare. Da un paio di settimane, inoltre, il Vortice è forte, robusto e ‘gira veloce’: difficile che aria fredda possa scendere verso le nostre latitudini per almeno 10-15 giorni”.

Nel dettaglio

Mercoledì 4. Al nord: nebbia o cielo coperto in pianura, soleggiato in montagna. Al centro: cielo a tratti nuvoloso, specie sulle tirreniche. Al sud: bel tempo prevalente.

Giovedì 5. Al nord: nebbia o nubi basse in pianura, soleggiato in montagna. Al centro: cielo più coperto su Toscana, Umbria e lungo le coste peninsulari. Al sud: bel tempo prevalente.

Venerdì 6. Al nord: nebbia o nubi basse in pianura, soleggiato in montagna. Al centro: cielo molto nuvoloso o a tratti coperto. Al sud: cielo a tratti molto nuvoloso. Tendenza. Cedimento dell’anticiclone, prima seria perturbazione atlantica da domenica con piogge, neve sulle Alpi.