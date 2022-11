Meteo, arrivano piogge e temporali: allerta per 18 regioni

Le previsioni del tempo per le prossime ore

ROMA – Arrivano piogge e temporali sull’Italia, a partire dalle regioni settentrionali. La Protezione Civile ha emesso una allerta meteo per 18 regioni: per Lombardia e Friuli Venezia Giulia l’allerta è arancione, per tutte le altre gialla. A Genova già ieri sera un forte nubifragio con allagamenti e disagi.

Piogge localmente intense, nubifragi e vento forte. E’ il maltempo a caratterizzare questo primo weekend di novembre. Le temperature, in linea con quelle autunnali, portano anche la neve sulle Alpi fin sotto i 1500 metri. E’ quanto prevede Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito www.iLMeteo.it, che annuncia anche forti burrasche dalla Liguria alla Sardegna che si sposteranno poi verso il meridione. Il vento sarà associato ad un brusco calo delle temperature ed è prevista l’acqua alta a Venezia, piogge intense verso il Triveneto e temporali al Centro.

Durante il weekend il ciclone si isolerà gradualmente sul Mar Ionio e da questa posizione porterà maltempo al Sud, sulla Sicilia e sul medio versante adriatico. Avremo un crollo di 10°C delle massime anche su queste zone.

Nel dettaglio – Venerdì 4. Al nord: maltempo su Alpi, Lombardia, Triveneto, neve a 1400-1500 metri. Centro: veloce maltempo su Toscana, Umbria, Lazio, a tratti anche in Sardegna. Sud: entro sera peggiora fortemente ovunque. – Sabato 5. Al nord: sole, ma freddo al mattino. Centro: maltempo sulle Adriatiche. Sud: maltempo, arriva l’autunno. – Domenica 6. Al nord: soleggiato con locali gelate notturne. Centro: migliora salvo ultime piogge sulle adriatiche. Sud: maltempo residuo. Tendenza: possibile Novembrata di San Martino con sole e temperature miti, salvo possibili disturbi al Nord.