Meteo, in azione il ciclone dei Balcani: in arrivo nuvole e precipitazioni

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Condizioni generali di beltempo, con un aumento temporaneo della pressione su tutta Italia e sole splenderà generosamente in un cielo terso e limpido. È quanto comunica iLMeteo.it sull’Italia per la giornata di oggi.

Il sito di informazioni meteorologiche continua: soltanto sulle coste adriatiche di Molise, Abruzzo e Puglia e inoltre su quelle tirreniche di Sicilia e Calabria si potranno verificare dei rovesci o brevi temporali con grandine. Venti da nord, caldo sul Lazio.

Le previsioni per domani

Un cambiamento è previsto invece per domani, lunedì, con un ciclone sui Balcani che influenza il tempo su alcune regioni. La giornata, comunica ancora iLMeteo.it, trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o anche coperto su tutti i settori orientali.

Sono attese precipitazioni sul medio e basso Adriatico, occasionalmente in Puglia, poi in Basilicata, Calabria e Sicilia. Piogge sparse in arrivo anche al Nordest. Cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni.