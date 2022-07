Meteo, il caldo non dà tregua alla Sicilia: le città a rischio

La colonnina di mercurio sale ancora.

PALERMO – Caldo torrido in Sicilia. iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. L’anticiclone Caronte risulta essere un po’ meno saldo al Nord; qualche pioggia o temporale potrà interessare in giornata le Alpi e le Prealpi, specie quelle dei settori orientali, con sconfinamenti fin verso le pianure in serata/nottata. Sul resto del Paese invece bel tempo prevalente con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in lieve diminuzione al Centro-Nord, ancora roventi al Sud. In Sicilia almeno fino a giovedì il caldo non darà tregua fino sfiorare temperature che oscillano dai 35 ai 38 gradi. La protezione civile mette in guardia i siciliani. Caldo da bollino rosso e forte rischio per ondate di calore a Catania, Messina e Palermo.Per quanto riguarda il rischio di incendi l’allerta massima riguarda le province di Enna, Caltanissetta, Palermo, Messina e Agrigento.