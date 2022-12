Avviso di carattere giallo

1' DI LETTURA

PALERMO – Tempo in peggioramento al centro-sud, e in particolare in Sicilia. Oggi, lunedì 12 dicembre, l’Isola si è svegliata con il cielo coperto e non sono mancate le piogge a Palermo. Le previsioni per i prossimi giorni non sono rosee.

Le previsioni

Il dipartimento regionale di Protezione civile ha emesso un’allerta meteo gialla valida fino alla mezzanotte tra lunedì e martedì. previste precipitazioni, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la regione, “con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati”. Previsti anche venti di burrasca occidentali e nord-occidentali, con mareggiate lungo le coste esposte.