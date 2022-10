Meteo, in Sicilia anche novembre si apre con l’anticiclone

Le previsioni per le prossime ore

“L’anticiclone subtropicale continua a dominare lo scenario meteorologico, determinando una giornata stabile e all’insegna di un diffuso soleggiamento, salvo qualche annuvolamento di passaggio tra Calabria e Sicilia”. Queste le previsioni degli esperti di 3bmeteo.it per le prossime ore.

“Temperature in lieve aumento, ben oltre la media con punte di oltre 26°C sulle zone interne. Venti fino a moderati da Nordovest su area dello Stretto, Locride, Catanzarese, Sibari e da Nord sul Crotonese, in prevalenza deboli variabili altrove. Mari in prevalenza poco mossi, fino a mossi tra Ionio e Mar di Sicilia”.