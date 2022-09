Meteo, in Sicilia anticiclone sub-tropicale: le previsioni

Come andrà nei prossimi giorni sull'Isola

Inizio settimana ancora con qualche isolato rovescio o temporale tra Calabria e Sicilia ma già da martedì, un nuova rimonta dell’anticiclone sub-tropicale verso il Mediterraneo centro-orientale, riporterà condizioni di tempo stabile e soleggiato tra Campania, Calabria e Sicilia.

Temperature in nuovo aumento a partire da martedì con valori tipicamente estivi. Venti in rotazione e rinforzo da nord. In Sicilia avvio di settimana ben soleggiato, poi tendenza a generale incremento della nuvolosità sui settori centro-orientali, specie a ridosso di Etna e Iblei, ove non sono da escludere isolati piovaschi.