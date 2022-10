Meteo in Sicilia, colpo di coda dell’estate: le previsioni

Come andrà nei prossimi giorni sull'Isola

Ancora bel tempo. L’alta pressione sul bacino centrale del Mediterraneo sarà presente durante i prossimi giorni. A dirlo sono gli esperti di 3bmeteo.

Le giornate saranno caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso sul Sud Italia, specie tra Campania e Calabria. In Sicilia invece, l’ingresso di correnti fresche ed instabili dai quadranti orientali, favorirà lo sviluppo di qualche isolato rovescio nelle aree interne. Da metà settimana cessano i fenomeni anche in Sicilia. Temperature in graduale ripresa.