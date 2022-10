Meteo, in Sicilia è ancora estate: arriva l’anticiclone di Halloween

Come andrà nei prossimi giorni sull'Isola

Ancora caldo in Sicilia con temperature ben sopra la media per la presenza dell’anticiclone africano. “Poche novità sulle regioni meridionali ancora interessate dall’alta pressione che rinnova condizioni di tempo stabile, soleggiato e molto mite – spiega 3bmeteo -. Da segnalare qualche addensamento medio-basso al primo mattino sul basso versante tirrenico in diradamento”.

Venti e temperature

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4150 metri. Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso. Temperature ancora oltre le medie del periodo almeno fino ai primi di novembre.