Meteo: in Sicilia niente piogge, ma forti sbalzi termici

Le previsioni per le prossime ore sull'Isola

1' DI LETTURA

Domenica mite al Sud e in Sicilia. Sole prevalente su gran parte del settore. Al mattino le pianure e le valli interne campane, saranno interessate da foschie dense o locali banchi di nebbia in rapido diradamento già da metà mattinata. In Sicilia qualche nube in più, ma senza piogge, tra pomeriggio e sera. Lo dicono gli esperti di 3bmeteo.it. Calo termico nei valori minimi, massime in aumento. Ventilazione debole intorno NNE.