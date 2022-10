Temperature sopra la media

Ancora temperature miti al Sud e in Sicilia. “L’anticiclone si rafforza sul Mediterraneo e concede una nuova “Ottobrata” all’Italia fatta di stabilità e temperature sopra media”, spiega 3bmeteo.

Temperature in aumento

“Sulle nostre regioni dunque sarà un avvio di sole prevalente eccetto per una variabilità sulla Sicilia con qualche breve fenomeno pomeridiano non escluso sulle interne. Temperature in lieve aumento, ventilazione debole”.