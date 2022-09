Meteo in Sicilia: “Rischio di alluvioni-lampo”, allerta gialla e previsioni

Come andrà nel fine settimana

Arrivano piogge e temporali in questo fine settimana al Sud e sulla Sicilia. “Attenzione in particolare all’isola e alla Calabria – dicono gli esperti de ilmeteo.it – dove non si esclude la possibilità di veri e propri nubifragi. Il rischio – precisano – è quello che si possano innescare temporali autorigeneranti in grado di innescare pericolose “alluvioni lampo”.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. Per entrambe le giornate, su tutta la Sicilia, è stata diramata l’allerta gialla. Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.

Sul resto dell’Italia invece avremo condizioni meteo decisamente più soleggiate grazie ad una prima avanzata dell’alta pressione”. La situazione dovrebbe migliorare da lunedì, con una stabilità che coinvolgerà tutta l’Italia centro-meridionale. “Le uniche note instabili riguarderanno la zona dello Stretto di Messina dove si potranno verificare dei rovesci anche a carattere temporalesco”, spiegano.