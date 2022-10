Meteo, in Sicilia tempo instabile con piogge: le previsioni

Variabilità al Sud, ecco come andrà nei prossimi giorni

Giorni all’insegna dell’instabilità al Sud. Come spiegano gli esperti di 3bmeto, “l’aria umida continua a raggiungere le nostre regioni; condizioni di variabilità si ripropongono su Sicilia, Calabria e Campania con qualche pioggia o breve temporale su zone interne e montuose in estensione ai settori orientali costieri di Calabria e Sicilia”. Temperature in lieve aumento, venti meridionali deboli con rinforzi sullo Ionio.