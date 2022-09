Meteo in Sicilia, torna l’anticiclone africano: previsioni per il weekend

Come andrà il fine settimana sull'Isola

Temporali residui strascichi sulla Sicilia tra notte e mattino, precipitazioni comunque piuttosto rapide. Nel corso del pomeriggio locale instabilità di calore sulle aree interne, fenomeni in rapido esaurimento nelle ore successive. Ventilazione al più moderata. Sono le previsioni degli esperti di 3bmeteo per le prossime ore in Sicilia, dove arriverà nuovamente il caldo. I brevi temporali e le temperature attuali lasceranno infatti il posto all’anticiclone africano.

“La nuova rimonta dell’anticiclone provocherà condizioni generali di stabilità sulla regione a cominciare dal fine settimana, con conseguente aumento termico. Tra sabato e domenica infatti si potranno raggiungere anche picchi di 37 gradi nelle zone interne dell’Isola e nell’area sud-orientale. Le temperature potrebbero subire un ulteriore aumento nel corso della prossima settimana”.