Meteo, in Sicilia weekend all’insegna dell’instabilità: le previsioni

Come andrà nei prossimi giorni

1' DI LETTURA

Le temperature più fresche e le piogge degli ultimi giorni in Sicilia anticipano una settimana di probabile maltempo, l’ultima di settembre. Weekend di instabilità sull’Isola, come spiegano gli esperti di 3bmeteo “permane una circolazione debolmente depressionaria responsabile di locali acquazzoni tra Calabria e Sicilia orientale. Temperature in ripresa, venti moderati da NE in attenuazione”.