Meteo, in Sicilia weekend di caldo: “Temperature in rapida risalita”

Le previsioni per il fine settimana

1' DI LETTURA

Ancora sole e caldo in Sicilia. Al mattino tempo soleggiato – secondo meteo.it -. Temperature minime in lieve calo. Nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso per qualche nuvola passeggera. Temperature massime sempre elevate con punte anche oltre i 35 gradi nell’est dell’isola. Venti fino a moderati. Mari da poco mossi a mossi.

Domani, sabato 10 settembre, farà molto caldo al Sud e in Sicilia mentre domenica 11 si attenua lievemente. A inizio settimana di nuovo alta pressione: secondo gli esperti all’inizio della prossima settimana “possibile rinforzo dell’alta pressione di matrice africana: il tempo dovrebbe diventare stabile e soleggiato un po’ ovunque e con temperature in rapida risalita verso valori estivi e ben oltre la norma”.