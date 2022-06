Meteo, instabilità in Sicilia: ecco dove pioverà

Le previsioni per le prossime ore

Farà ancora caldo in Sicilia, con temperature alte nelle zone più interne. Ma nel corso del fine settimana “infiltrazioni di aria fresca in quota determinano condizioni di instabilità residua”.

Temporali sparsi

A dirlo sono gli esperti di 3Bmeteo, che precisano: “La pressione in aumento determina condizioni più stabili e soleggiate da inizio settimana quando l’anticiclone africano porterà aria via via più calda ed un nuovo aumento delle temperature. In Sicilia saranno possibili temporali sparsi: nel pomeriggio di sabato probabili, sui rilievi siculi, acquazzoni e fenomeni temporaleschi”.