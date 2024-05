Meteo, le previsioni da Nord a Sud: nuova perturbazione in arrivo

Cosa dicono gli esperti de IlMeteo.it

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia fino alle 8 di domani. Arriva un’altra e più intensa perturbazione.

Meteo, le previsioni

Giornata con tempo che peggiorerà da Sardegna, Toscana e Lazio verso le regioni del Nord. Attese piogge diffuse e temporali, con possibili grandinate e colpi di vento. In nottata intenso maltempo in Lombardia e sulle coste dell’alta Toscana; a seguire, piogge e temporali si porteranno verso il Nordest. Temperature in aumento al Centro. Nelle ore notturne e fino alle 8 di martedì avremo generali condizioni di maltempo diffuso al Centro- Nord, più stabile al Sud.

Lunedì 20 maggio

Nord: La giornata trascorrerà con un tempo via via più instabile con rovesci dapprima al Nordovest e poi, entro sera, su tutte le regioni. Centro: Arrivo di un corpo nuvoloso carico di rovesci o temporali che potranno interessare molte regioni, meno le coste adriatiche e laziali.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima caldo.

Martedì 21 maggio

Nord: Giornata caratterizzata da una forte fase di maltempo con piogge battenti e temporali. Migliora presto su Liguria e basso Piemonte. Centro: Giornata con rovesci temporaleschi in Toscana e sull’Umbria. Sul resto delle regioni avremo un cielo da poco a irregolarmente nuvoloso. Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Clima a tratti estivo.

Mercoledì 22 maggio

Nord: L’atmosfera rimane instabile, in questa giornata non mancheranno occasioni per rovesci o temporali irregolari. Sole in Liguria ed Emilia. Centro: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, il sole splenderà in un cielo sereno o al più poco nuvoloso.

Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente. Meteo: il cielo sarà prevalentemente sereno o solo localmente poco nuvoloso.